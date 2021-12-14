14 декабря 2021, 12:49
Больше половины заразившихся «омикроном» россиян были привиты от коронавируса
Главный санитарный врач сообщила, что из 17 заразившихся омикрон-штаммом 11 человек были привиты от коронавируса. Какими именно, не уточняется. Семь человек ранее переболели COVID-19. Болезнь у всех туристов протекает в легкой форме
Фото: riafan.ru
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала подробности о заражении российских туристов, прибывших из ЮАР, штаммом «омикрон».
Главный санитарный врач сообщила «Интерфаксу», что из 17 заразившихся омикрон-штаммом 11 человек были привиты от коронавируса. Какими именно, не уточняется. Семь человек ранее переболели COVID-19. Болезнь у всех туристов протекает в легкой форме.
Всего было изолировано 177 россиян, прибывших вывозными рейсами из ЮАР, где впервые был обнаружен штамм «омикрон».