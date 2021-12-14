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14 декабря 2021, 12:49

Больше половины заразившихся «омикроном» россиян были привиты от коронавируса

Главный санитарный врач сообщила, что из 17 заразившихся омикрон-штаммом 11 человек были привиты от коронавируса. Какими именно, не уточняется. Семь человек ранее переболели COVID-19. Болезнь у всех туристов протекает в легкой форме

Больше половины заразившихся «омикроном» россиян были привиты от коронавируса
Фото: riafan.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала подробности о заражении российских туристов, прибывших из ЮАР, штаммом «омикрон».

Главный санитарный врач сообщила «Интерфаксу», что из 17 заразившихся омикрон-штаммом 11 человек были привиты от коронавируса. Какими именно, не уточняется. Семь человек ранее переболели COVID-19. Болезнь у всех туристов протекает в легкой форме.

Всего было изолировано 177 россиян, прибывших вывозными рейсами из ЮАР, где впервые был обнаружен штамм «омикрон».

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