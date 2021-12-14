14 декабря 2021, 10:22
Жители башкирского села установили на свои деньги уличные фонари, а власти отключили им электричество
Жители Базилевки неоднократно обращались к местной администрации с просьбой решить вопрос с освещением на улицах, однако чиновники никаких мер так и не приняли. Тогда граждане решили установить фонари на свои деньги
Фото: niteos.ru
В Башкирии жители села Базилевка из-за бездействия властей на собственные средства установили фонари уличного освещения, а чиновники отключили им электричество.
Издание Readovka сообщает, что жители Базилевки неоднократно обращались к местной администрации с просьбой решить вопрос с освещением на улицах, однако чиновники никаких мер так и не приняли. Тогда граждане решили установить фонари на свои деньги.
Спустя некоторое время чиновники распорядились отключить фонари, назвав их установку незаконной.