В Туве более 70 воспитанников школы-интерната попали в больницу с отравлением
В Кызыле (столицы Тувы) на карантин закрыли республиканскую школу-интернат в связи с массовым отравлением детей. В местные больницы были госпитализированы 74 человека
В Кызыле (столицы Тувы) на карантин закрыли республиканскую школу-интернат в связи с массовым отравлением детей. В местные больницы были госпитализированы 74 человека.
Первоначально сообщалось, что в больницу попали 33 ребенка с признаками ОРВИ. Позже власти уточнили, что дети госпитализированы с отравлением, а число пострадавших выросло до 74 человек.
Глава Тувы Владислав Ховалыг уточнил, что инцидент произошел в школе-интернате «Тувинский кадетский корпус», сообщает Znak.com.
Губернатор поручил провести расследование по факту инцидента и привлечь к ответственности виновных.
«Школа — второй дом для детей, а для детей-сирот — единственный. А дома не должны кормить ребенка некачественными продуктами, вредить их здоровью», - заявил Владислав Ховалыг.