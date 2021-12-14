14 декабря 2021, 08:56
Прошедший в Москве снегопад стал рекордным за последние 32 года
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на базовой метеорологической станции на ВДНХ в осадкомер попало 9 мм осадков, на Балчуге — 11 мм, в Тушино — 10 мм
Фото: profile.ru
В Москве за ночь выпало около 20% месячной нормы осадков, а прошедший снегопад стал рекордным за последние 32 года.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на базовой метеорологической станции на ВДНХ в осадкомер попало 9 мм осадков, на Балчуге — 11 мм, в Тушино — 10 мм. Однако больше всего снега выпало в Новой Москве (Михайловское) и подмосковном Долгопрудном — 12 мм.
Синоптик отметил, что столь мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ в этот день не было с 1989 года.
Из-за сильного снегопада в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности. В аэропортах было отменено и задержано более 30 рейсов.