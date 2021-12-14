Мэр Биробиджана после встречи с главой ЕАО написал заявление об отставке
Мэр Биробиджана Александр Головатый направил в городскую думу заявление о своей досрочной отставке. Работать глава администрации будет до 30 декабря. Причины досрочного ухода г-на Головатого в отставку не сообщаются
Мэр Биробиджана Александр Головатый направил в городскую думу заявление о своей досрочной отставке. Работать глава администрации будет до 30 декабря.
Причины досрочного ухода г-на Головатого в отставку не сообщаются.
«Последним рабочим днем для Александра Головатого станет 30 декабря. До этой даты будет определено, кто будет исполнять обязанности главы мэрии Биробиджана», - говорится в заявлении пресс-службы мэрии Биробиджана.
В свою очередь Telegram-канал «Черно-белый "LIVE Биробиджан"» сообщает, что Александр Головатый написал заявление об отставке после встречи с главой Еврейской автономной области (ЕАО) Ростиславом Гольдштейном. Перед этим губернатор предупреждал глав муниципальных образований, что все дороги и дворы должны быть очищены от снега.