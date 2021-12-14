В полиции Томска дознавательницу уволили со службы за подписку на страницу Алексея Навального
Ранее паблик «Омбудсмен полиции» сообщал, что в июле текущего года президент Владимир Путин утвердил общий план по избавлению силовых структур от «нелояльных и враждебных элементов» под названием «Только свои»
В Томске дознавательницу Юлию Суворову из отдела МВД по Ленинскому району уволили со службы из-за подписки в социальных сетях на Фонд борьбы с коррупцией (фонд признан иностранным агентом и экстремистской организацией), на проект Алексея Навального «Умное голосование» и личную страницу самого политика.
Сотрудница полиции рассказала региональному телеканалу ТВ2, что после выхода с больничного ее вызвали на беседу с участием начальства, юриста и психолога. Женщину спрашивали о том, критиковала ли она власть в интернете, писала ли комментарии «экстремистского характера», обсуждала ли «дороги и правительство», ставила ли лайки под постами Алексея Навального. Дознавательницу также спросили, не была ли она подписана на паблик «Омбудсмен полиции», администратор которого Владимир Воронцов сейчас находится под арестом.
Затем начальство попросило Юлию Суворову написать рапорт об уходе по собственному желанию. В случае отказа ей угрожали возбуждением уголовного дела по экстремистской статьей.
«Ты же понимаешь, где ты работаешь, всегда найдется, за что привлечь сотрудника полиции», - предупредило начальство дознавательницу.
Юлия Суворова также сообщила, что в тот же день из полиции уволили еще 26 сотрудников, которые были подписаны на «Умное голосование».
Ранее упомянутый паблик «Омбудсмен полиции» сообщал, что в июле текущего года президент Владимир Путин утвердил общий план по избавлению силовых структур от «нелояльных и враждебных элементов» под названием «Только свои».