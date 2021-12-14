Росавиация обвинила аэропорт Челябинска в безответственности и некомпетентности
Росавиация обвинила аэропорт Челябинска в некомпетентности и безответственности. Именно это стало причиной инцидента от 1 декабря 2021 года, когда пассажирский самолет Bombardier CRJ-200 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Росавиация обвинила аэропорт Челябинска в некомпетентности и безответственности. Именно это стало причиной инцидента от 1 декабря 2021 года, когда пассажирский самолет Bombardier CRJ-200 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Глава федерального агентства Александр Нерадько заявил, что инцидент с Bombardier CRJ-200 произошел из-за неподготовленности взлетно-посадочной полосы в условиях снегопада, дождя, переохлажденного дождя, перехода температуры через ноль градусов. Кроме того, сотрудники воздушной гавани выдали экипажу самолета недостоверную информацию о состоянии полосы.
В заявлении Росавиации указывается, что данному инциденту способствовали не только недостатки в работе подразделений, отвечающих за эксплуатацию и техническое обслуживание аэродрома, но также «безответственность и безынициативность» специалистов, которые отвечают за работу системы управления безопасностью полетов, сообщает РБК.
Александр Нерадько также отметил, что похожие авиаинциденты уже происходили 21 марта 2020 года (два случая за день с самолетами Boeing 737-800), 20 и 27 февраля 2020 года с лайнерами Airbus A-319 и Airbus А-320 соответственно. Глава Росавиации отметил, что повторяемость происшествий свидетельствует от отсутствии контроля со стороны руководства оператора аэродрома за деятельностью наземных служб, что влечет за собой создание угрозы безопасности полетов гражданских самолетов.