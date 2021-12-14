Власти Калининграда продали структурам Олега Дерипаски участок земли по заниженной стоимости
Миллиардер Олег Дерипаска в 2008 году приобрел землю в Калининграде по цене в несколько раз меньше ее реальной стоимости. Речь идет об участке площадью 3,7 гектар стоимостью 212,7 млн рублей, сообщает телеграм-канал «Арбитр»
Миллиардер Олег Дерипаска в 2008 году приобрел землю в Калининграде по цене в несколько раз меньше ее реальной стоимости. Речь идет об участке площадью 3,7 гектар стоимостью 212,7 млн рублей, сообщает телеграм-канал «Арбитр».
На этом участке ранее располагался теннисный стадион «Спартак». Олег Дерипаска купил эту землю за 15% от кадастровой стоимости, то есть за 31,9 млн рублей. За аналогичную сумму можно купить трехкомнатную квартиру в том же районе.
В 2021 году власти Калининграда выдали разрешение на строительство на этом участке. По документам, участок «предоставляется под существующий теннисный корт и гостевую автостоянку», однако местные жители опасаются, что структуры олигарха могут построить там жилой комплекс.
«Арбитр» сообщает, что по заниженной цене мэрия продала и участок площадью 7 744 кв.м. в районе Нижнего пруда, рядом с ГТРК «Калининград». Эта земля всего за 3,617 млн рублей досталась структурам депутата Валерия Макарова. Позже на участке появился жилой комплекс «Росгартен». Причем цена самой дешевой квартиры в этом доме оказалась в два раза больше земли под зданием.