Торговые организации попросили российские власти отменить проверку на сифилис и ВИЧ иностранных топ-менеджеров
В конце декабря 2021 года в России вступят в силу новые правила прохождения медицинского освидетельствования для иностранцев, приезжающих в страну на длительный срок
Торговая палата США, Ассоциация европейского бизнеса и еще восемь ведущих внешнеторговых ассоциаций направили обращение главе российского правительства Михаилу Мишустину с просьбой упростить правила прохождения медицинского осмотра на инфекционные заболевания, передающиеся половым путем, для иностранных работников и членов их семей, сообщает Bloomberg.
В конце декабря 2021 года в России вступят в силу новые правила прохождения медицинского освидетельствования для иностранцев, приезжающих в страну на длительный срок. Так, граждане других государств и члены их семей, включая детей старше 7 лет, должны в течение месяца после прибытия в РФ предоставить в МВД справки о проверке на наркотики и наличие инфекционных заболеваний, «представляющих опасность для окружающих». В этот список входят туберкулез, проказа, сифилис, ВИЧ/СПИД и коронавирус. После истечения срока действия этих справок, в течение месяца нужно пройти повторное обследование.
Торговые организации просят отменить медицинские проверки высококвалифицированных специалистов, а также иностранцев, имеющих вид на жительство в РФ. В противном случае «Россия потеряет свою привлекательность как место работы для многих иностранных менеджеров».