Объявлен список номинантов на голливудскую кинопремию «Золотой глобус»
Так, в номинации «Лучшая драма» представлены картины «Дюна» режиссера Дени Вильнева, «CODA: Ребенок глухих родителей» Сиан Хедер, «Белфаст» Кеннета Брана, «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина и «Власть пса» Джейн Кэмпион
Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила список номинантов 79-й премии «Золотой глобус», которую называют репетицией «Оскара».
Так, в номинации «Лучшая драма» представлены картины «Дюна» режиссера Дени Вильнева, «CODA: Ребенок глухих родителей» Сиан Хедер, «Белфаст» Кеннета Брана, «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина и «Власть пса» Джейн Кэмпион.
В категории «Лучшая комедия или мюзикл» представлены «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, «Сирано» Джо Райта, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, «Тик-так… БУМ!» Лин-Мануэля Миранды и «Не смотрите наверх» Адама Маккея.
За приз в номинации «Лучший фильм не на английском языке» (ранее «Лучший фильм на иностранном языке») поборется среди прочих фильм «Купе № 6» финского режиссера Юхо Куосманена, главную роль в котором сыграл российский актер Юрий Борисов.
В номинации «Лучший драматический актер» представлены Бенедикт Камбербэтч, Хавьер Бардем, Махершала Али, Дензел Вашингтон и Уилл Смит, а в номинации «Лучшая драматическая актриса» - Джессика Честейн, Оливия Колдман, Николь Кидман, Леди Гага и Кристен Стюарт.