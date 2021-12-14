В Петербурге чиновники обвинили семью в рождении второго ребенка с целью ухудшить жилищные условия
В Санкт-Петербурге сотрудники администрации одного из районов отказали семье с двумя детьми в постановке на учет как нуждающихся в улучшении жилья. Чиновники заявили, что семейная пара специально родила второго ребенка с целью «намеренного ухудшения жилищных условий»
В Санкт-Петербурге сотрудники администрации одного из районов отказали семье с двумя детьми в постановке на учет как нуждающихся в улучшении жилья. Чиновники заявили, что семейная пара специально родила второго ребенка с целью «намеренного ухудшения жилищных условий».
В аппарате петербургского омбудсмена рассказали, что семья из четырех человек проживает в однокомнатной квартире площадью 30 кв.м. и пытается встать на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. По закону семья имеет на это право, так как сейчас на каждого члена семьи приходится по 7,5 кв.м. при норме в 9 кв.м.
Однако чиновники из районной администрации отказали семье в постановке на учет, обвинив их в намеренном ухудшении своих жилищных условий за счет рождения второго ребенка.
После вмешательства уже экс-омбудсмена Александра Шишлова на сторону семьи встала прокуратура, а чиновникам предъявили судебный иск. Суд пока его не рассматривал.