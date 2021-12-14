14 декабря 2021, 01:39
Болельщики «Спартака» попросили Леонида Федуна оставить главным тренером Руя Виторию
Болельщики московского «Спартака» опубликовали на портале Change.org петицию на имя владельца клуба Леонида Федуна с просьбой оставить на должности главного тренера португальца Руя Виторию
Фото: RT na russkom
Болельщики московского «Спартака» опубликовали на портале Change.org петицию на имя владельца клуба Леонида Федуна с просьбой оставить на должности главного тренера португальца Руя Виторию.
Фанаты красно-белых опасаются, что боссы клуба намеренно хотят сменить главного тренера вопреки успешному выступлению команды. Новым наставником «Спартака» может стать итальянец Паоло Ваноли.
Авторы петиции отметили, что Руй Витория сможет решить поставленные перед ним задачи, а под его руководством команда смогла выйти в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе.
В Российской премьер-лиге «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице.