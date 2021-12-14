14 декабря 2021, 01:06
Суд Швейцарии подтвердил законность решения о выдаче Владислава Клюшина властям США
Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского бизнесмена Владислава Клюшина на решение о его экстрадиции в США. Судья отклонил ходатайство, в котором задержанный указал, что стал жертвой политической кампании США против россиян
Фото: svoboda.org
Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил апелляцию российского бизнесмена Владислава Клюшина на решение о его экстрадиции в США. Судья отклонил ходатайство, в котором задержанный указал, что стал жертвой политической кампании США против россиян.
Таким образом, Владислава Клюшин будет выдан американским властям, а не российским, сообщает Reuters.
Клюшин возглавляет компанию «М13», которая разработала систему мониторинга СМИ «Катюша» для Минобороны РФ и администрации президента. Власти США обвиняют россиянина в инсайдерской торговле, «хакерстве» против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний.