В Москве суд отобрал квартиру у собственника из-за незаконной перепланировки
В Мосжилинспекции, которая обратилась в суд, сообщили, что при года назад собственник частично снес несущую стену между кухней и комнатой, а затем отказался ее восстановить
Бутырский райсуд Москвы вынес решение о продаже в ходе аукциона квартиры в одном из домов на Дмитровском шоссе из-за незаконной перепланировки.
В Мосжилинспекции, которая обратилась в суд, сообщили, что при года назад собственник частично снес несущую стену между кухней и комнатой, а затем отказался ее восстановить.
Как сообщили в жилинспекции, три года назад по обращению жителя указанного дома специалисты провели проверку и выявили факт незаконной перепланировки в соседней квартире. Собственник самовольно объединил кухню с жилым помещением, демонтировав два участка несущей стены.
Жилинспекция два раза штрафовала собственника и два раза выдавала предписание на восстановление несущей стены, однако он эти требования проигнорировал. В третий раз хозяина квартиры уже оштрафовали за неисполнение решения суда.
В 2021 году Мосжилинспекция обратилась в суд с иском о лишении мужчины права собственности и продаже его квартиры с публичных торгов. Ответчик в суд не явился, а судья в итоге удовлетворил иск надзорного ведомства.
Новый собственник квартиры должен будет восстановить несущую стену.