14 декабря 2021, 00:06
ФАС обвинила компанию «Т Плюс» Виктора Вексельберга в манипулировании ценами на электроэнергию
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обвинила ПАО «Т Плюс», подконтрольное миллиардеру Виктору Вексельбергу, в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии
Фото: togliatti24.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обвинила ПАО «Т Плюс», подконтрольное миллиардеру Виктору Вексельбергу, в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии.
Согласно материалам ФАС, компания «Т Плюс» завышала оптовые цены на электроэнергию и мощности на 70–90%, а некоторых случая цены завышались более чем в два раза. Это происходило в тех зонах, в которых компания занимала доминирующее положение.
Антимонопольщики считают, что действия «Т Плюс» повлияли на формирование средневзвешенных нерегулируемых цен на электроэнергию на оптовом рынке.
ФАС намерена возбудить в отношении энергетической компании административное дело для определения размера штрафа.