13 декабря 2021, 19:18
Известный режиссер Сергей Соловьев скончался в возрасте 77 лет
Известно, что в начале текущего года у Сергея Соловьева произошел ишемический инсульт, из-за которого он попал в больницу в тяжелом состоянии. Состояние режиссера ухудшалось диабетом и слабым сердцем
Фото: today.29ru.net
В Москве скончался известный режиссер Сергей Соловьев. Ему было 77 лет, передает «Интерфакс». Причина его смерти не сообщается.
Известно, что в начале текущего года у Сергея Соловьева произошел ишемический инсульт, из-за которого он попал в больницу в тяжелом состоянии. Состояние режиссера ухудшалось диабетом и слабым сердцем.
Сергей Соловьев известен по фильмам «Асса», «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина».