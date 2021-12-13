World Triathlon ввел санкции против Федерации триатлона России, которую возглавляет дочь Шойгу
Международный союз триатлонистов (World Triathlon) ввел санкции против Федерации триатлона России, которую возглавляет дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения Шойгу
Международный союз триатлонистов (World Triathlon) ввел санкции против Федерации триатлона России, которую возглавляет дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения Шойгу.
В World Triathlon объяснили санкции большим числом российских спортсменов, которые нарушили антидопинговые правила, сообщает «Интерфакс».
Санкции в отношении Федерации триатлона России будут действовать в течение года. Сами санкции включают в себя обязательное тестирование Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) всех атлетов (особое внимание будет уделено участникам международных соревнований), а также разработку плана обучения российских спортсменов и тренеров по вопросам противодействия допингу.
Федерация триатлона России в свою очередь должна компенсировать и вернуть все призовые, которые ранее получили российские спортсмены и которые после этого были пойманы на допинге. Кроме того, должностные лица федерации в обязательном порядке должны покинуть свои посты сроком на один год.
В рамках санкций ФТР до конца 2022 года теряет право организовывать мировые или европейские соревнования по триатлону.
30-летняя дочь министра обороны России Ксения Шойгу возглавила ФТР в декабре 2020 года. Тогда она была единственным кандидатом на эту должность.