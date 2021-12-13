Коммунисты передадут в правительство 1,5 млн подписей противников введения QR-кодов
Депутаты Госдумы от КПРФ передадут в правительство обращения 1,5 млн российских граждан, которые выступают против принятия законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах, самолетах и поездах
Депутаты Госдумы от КПРФ передадут в правительство обращения 1,5 млн российских граждан, которые выступают против принятия законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах, самолетах и поездах. Об этом порталу Znak.com сообщила депутат Ирина Филатова после встречи членов фракции КПРФ с вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Роспотребнадзора Анной Поповой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
По словам парламентария, петицию против введения антиковидных QR-кодов подписали 1,5 млн граждан из всех российских регионов, кроме Чечни. Общий вес подписей составил 200 кг.
«Голикова обращения сегодня не забрала, но мы направим их в правительство фельдъегерский службой», - отметила Ирина Филатова.
Напомним, что утром 13 декабря стало известно о снятии с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов для посадки в самолет или поезд. При этом законопроект об «антиковидных пропусках» для посещения общественных мест депутаты планируют рассмотреть.