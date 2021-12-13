13 декабря 2021, 16:11
Стало известно о первом летальном случае после заражения штаммом «омикрон»
В Великобритании скончался первый пациент, заразившийся новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщил Sky News глава правительства Борис Джонсон
Фото: twitter.com/cgtnrussian
В Великобритании скончался первый пациент, заразившийся новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщил Sky News глава правительства Борис Джонсон.
До сегодняшнего дня о летальных случаях среди заразившихся омикрон-штаммом не сообщалось, а в ВОЗ заявляли о легком течении болезни у таких пациентов.
В свою очередь британский премьер Борис Джонсон заявил, что он более не считает омикрон-штамм коронавируса «легкой версией» заболевания. Глава правительства также отметил, что новый штамм распространяется с очень высокой скоростью.
«Лучшее, что мы можем сделать — как можно скорее получить бустерные дозы вакцины», - заяви г-н Джонсон.