Следственный комитет опроверг сведения о кончине подростка, устроившего взрыв в приходской гимназии
18-летний Владислав Струженков, который утром 13 декабря устроил взрыв в Серпуховском женском монастыре, выжил и находится в реанимации. Информацию об этом подтвердили в управлении СКР по Московской области
18-летний Владислав Струженков, который утром 13 декабря устроил взрыв в Серпуховском женском монастыре, выжил и находится в реанимации. Информацию об этом подтвердили в управлении СКР по Московской области.
Ранее СМИ и телеграм-каналы сообщили, что Струженков получил при взрыве рваные раны ног и скончался от потери крови.
В СКР сообщили, что юноша пытался «совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом», в результате чего он получил множественные ранения, и ему оторвало ногу.
Напомним, что утром 13 декабря прогремел взрыв на входе в гимназию при Серпуховском женском монастыре. Самодельную бомбу принес воспитанник приходской гимназии. В результате происшествия серьезно пострадали виновник взрыва и 15-летний подросток. Еще 9 человек получили легкие ранения.