Конституционный суд подтвердил законность запрета на обсуждение арестантами и членами ОНК пыток в колониях
Конституционный суд России отклонил жалобы бывших и действующих членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы и Санкт-Петербурга Евгения Еникеева, Романа Ширшова и Яны Теплицкой на вмешательство сотрудников ФСИН в их беседы с заключенными
Конституционный суд России отклонил жалобы бывших и действующих членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы и Санкт-Петербурга Евгения Еникеева, Романа Ширшова и Яны Теплицкой на вмешательство сотрудников ФСИН в их беседы с заключенными.
Правозащитники обратились в КС РФ с жалобой на сотрудников СИЗО, которые не разрешают им обсуждать с арестантами избиения и пытки. ФСИН считает, что эта тема якобы не имеет никакого отношения к условиям содержания в исправительном учреждении.
В решении Конституционного суда говорится, что члены ОНК «субъективно» и «абстрактно» трактуют действующие законы «О страже» и «Об общественном контроле», а запрет на обсуждение пыток, которым зэки подверглись «за пределами изолятора», не нарушает «субъективные конституционные права» членов ОНК.
Адвокат членов ОНК Григорий Вайпан сообщил «Коммерсанту», что из-за установленного ФСИН запрета правозащитники не могут узнать о пытках над 100 тысячами заключенных, на телах которых были обнаружены следы пыток.