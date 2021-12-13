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13 декабря 2021, 14:58

УЕФА методом жеребьевки определил все пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций методом жеребьевки определил все пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые игры запланированы на 15, 16, 22 и 23 февраля. Ответные встречи пройдут в марте

УЕФА методом жеребьевки определил все пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов
Фото: Яндекс.Дзен

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) методом жеребьевки определил все пары участников 1/8 финала Лиги чемпионов.

Согласно результатам жребия, «Бенфика» сыграет с мадридским «Реалом», «Вильярреал» - с «Манчестер Сити», «Атлетико» - с «Баварией» , «Зальцбург» - с «Ливерпулем», «Интер» - с «Аяксом», «Спортинг» - с «Ювентусом», «Челси» - с «Лиллем», а «Пари Сен-Жермен» - с «Манчестер Юнайтед».

Первые игры 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 15, 16, 22 и 23 февраля. Ответные встречи пройдут в марте.

Финал Лиги чемпионов сезона 2021-2022 состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Обновлено:

В УЕФА сообщили, что проведут повторную жеребьевку, так как из-за технической ошибки в одну пару попали «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал», которые уже встречались в групповом этапе Лиги чемпионов.

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