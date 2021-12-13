Глава Забайкалья призвал «оцеплять кварталы с военными» и прививать всех по спискам
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил региональному правительству и Роспотребнадзору «сделать все возможное» для вакцинации населения от коронавируса и в прямом смысле предложил «оцеплять кварталы и вакцинировать людей по спискам»
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил региональному правительству и Роспотребнадзору «сделать все возможное» для вакцинации населения от коронавируса.
Глава Забайкалья в прямом смысле предложил «оцеплять кварталы и вакцинировать людей по спискам», сообщает портал «Чита.ру».
Александр Осипов поставил перед подчиненными задачу обеспечить нужные для формирования коллективного иммунитета темпы вакцинации. «Хотите - придумайте там, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить, принудить и прочее», - заявил губернатор.
Столь жесткое заявление глава Забайкалья сделал после доклада вице-премьера Инны Щегловой о том, что темпы вакцинации серьезно провалились среди работников сферы ЖКХ и торговли.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Забайкалья о «вакцинации по спискам», заявил, что с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки региональные власти усиливают кампанию по агитации в пользу прививок, «поэтому тотальный обход признан целесообразным с учетом местных особенностей».