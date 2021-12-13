13 декабря 2021, 13:57
Роспотребнадзор выявил штамм «омикрон» у 16 вернувшихся из ЮАР туристов
Специалисты Роспотребнадзора сообщили о заражении штаммом «омикрон» 16 российских туристов, которые вернулись вывозными рейсами из ЮАР. Напомним, что все туристы по прилету были отправлены на двухнедельный карантин
Фото: Известия/Дмитрий Коротаев
Специалисты Роспотребнадзора сообщили о заражении штаммом «омикрон» 16 российских туристов, которые вернулись вывозными рейсами из ЮАР. Напомним, что все туристы по прилету были отправлены на двухнедельный карантин.
В санитарном ведомстве уточнили, что из 177 вернувшихся из ЮАР туристов коронавирус был подтвержден у 16 человек. Глава оперштаба Татьяна Голикова отметила, что это 10% от общего числа туристов, которые находятся на обследовании. Такой показатель свидетельствует о высокой контагиозности штамма «омикрон».
Впервые омикрон-штамм коронавируса был выявлен в ЮАР. На сегодняшний день случаи заражения этим штаммом уже были выявлены в 20 странах.