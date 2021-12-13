Вице-премьер предложила направлять пищевые отходы торговых сетей и ресторанов на переработку
Вице-премьер России Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве «мусорные» вопросы, предложила направлять пищевые отходы торговых сетей и ресторанов на переработку в удобрения для почвы и корм для рыб
Вице-премьер России Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве «мусорные» вопросы, предложила направлять пищевые отходы торговых сетей и ресторанов на переработку в удобрения для почвы и корм для рыб.
Чиновница поручила Минсельхозу и Минпромторгу изучить и проработать возможность переработки органических отходов, сообщают «Известия».
В Российском экологическом операторе (РЭО) в свою очередь сообщили, что остатки пищи могут быть полезны для выращивания технических культур, например, льна и конопли. Кроме того, просроченные продукты питания и собранные раздельно отходы общепита можно высушить и пустить на производство кормовых добавок для сельскохозяйственных животных.
При этом в действующем российском законодательстве отсутствуют правила утилизации, уничтожения и временного хранения такого типа органического мусора.