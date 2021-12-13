13 декабря 2021, 12:52
Евросоюз ввел санкции в отношении частной военной компании «Вагнер»
Главы Министерств иностранных дел стран-членов Евросоюза одобрили введение санкций в отношении российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Также введены санкции против Маи за подрыв процесса демократической передачи власти в этой стране
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Главы Министерств иностранных дел стран-членов Евросоюза одобрили введение санкций в отношении российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Также введены санкции против Маи за подрыв процесса демократической передачи власти в этой стране.
Санкции против ЧВК «Вагнер» утверждены без обсуждения в отношения четырех юридических и восьми физических лиц, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в европейских дипломатических кругах.
Напомним, что прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин, с которым связывают ЧВК «Вагнер», уже является фигурантом санкционного списка Евросоюза. При этом бизнесмен заявил, что сам факт существования ЧВК «Вагнер» является недоказанным, поэтому и он не может быть причастным к деятельности военной группы.