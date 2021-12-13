Воспитанник православной гимназии мог совершить взрыв из ненависти к педагогам и монахиням
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил, что церковь сейчас устанавливает причины происшествия в серпуховской православной гимназии
Воспитанник гимназии при Серпуховском женском монастыре Владислав Струженков мог устроить взрыв из-за буллинга.
Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщил, что мотивом могла стать ненависть подозреваемого к педагогам и монахиням на фоне личных неприязненных отношений. Сам же Струженков мог быть жертвой буллинга.
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил, что церковь сейчас устанавливает причины происшествия в серпуховской православной гимназии.
В РПЦ также заявили, что продолжат работать с трудными подростками, « у которых исковеркана жизнь».
Напомним, что утром 13 декабря на территории женского монастыря в Серпухове сработало самодельное взрывное устройство. Бомбу принес 18-летний воспитанник приходской школы Владислав Струженков. Последний в результате полученных ранений скончался в больнице.
По уточненным данным, в результате происшествия пострадали 10 человек. Один из пострадавших – 15-летний подросток – находится в тяжелом состоянии.