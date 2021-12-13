13 декабря 2021, 12:40
Курс турецкой лиры упал до исторического минимума
Курс турецкой лиры упал до исторического минимума, преодолев очередную психологическую отметку. На открытии торгов в понедельник, 13 декабря, за один доллар давали 14 лир
Фото: pl.wallmine.com
Курс турецкой лиры упал до исторического минимума, преодолев очередную психологическую отметку. На открытии торгов в понедельник, 13 декабря, за один доллар давали 14 лир.
Аналитики связывают очередное падение турецкой лиры с планами Центробанка страны понизить учетную ставку. Заседание по этому вопросу запланировано на 16 декабря.
Стремительное падение лиры продолжается с начала 2021 года. С февраля национальная валюта обесценилась на 120%.