13 декабря 2021, 11:54
Власти Израиля разъяснили привитым россиянам правила въезда в страну
Чиновник рассказал, что привитые препаратом «Спутник V» россияне должны будут сдать серологический тест на антитела и ПЦР-тест на коронавирус. Если тест на антитела окажется положительным, а тест на коронавирус, напротив, отрицательным, то турист получит «зеленый паспорт»
Фото: Turdom
Министр туризма Израиля Йоэль Развозов разъяснил правила въезда в страну российских граждан после открытия границ.
Чиновник рассказал, что привитые препаратом «Спутник V» россияне должны будут сдать серологический тест на антитела и ПЦР-тест на коронавирус. Если тест на антитела окажется положительным, а тест на коронавирус, напротив, отрицательным, то турист получит «зеленый паспорт», сообщает ТАСС.
Напомним, что ранее власти Израиля анонсировали открытие границ для российских туристов на 1 декабря, однако из-за нового штамма «омикрон» срок открытия границ перенесли на 23 декабря. До этой даты въезд туристам из других стран также остается закрытым.