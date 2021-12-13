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13 декабря 2021, 11:41

Привитые импортными вакцинами от COVID-19 россияне смогут получить QR-коды

Вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова сообщила, что для получения сертификата о вакцинации россиянам, поставившим импортную прививку, необходимо будет сдать тест на антитела

Привитые импортными вакцинами от COVID-19 россияне смогут получить QR-коды
Фото: novostivl.ru

Вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова сообщила, что для получения сертификата о вакцинации россиянам, поставившим импортную прививку, необходимо будет сдать тест на антитела.

QR-кода о вакцинации также выдадут россиянам, которые привились вакциной «Спутник V» за границей. Ранее СМИ сообщали, что россияне, которые привились произведенным в Сербии «Спутником V», не могут получить российские ковид-паспорта.

Кроме того, после 1 января 2022 года QR-коды смогут оформить граждане с положительным ПЦР-тестом на коронавирус. Но для этого им после выздоровления необходимо будет сдать анализ на антитела.

Россияне с медотводом от прививки смогут посетить общественные места после введения QR-кодов по отрицательному ПЦР-тесту на коронавирус, срок действия которого недавно был сокращен с 72 до 48 часов.

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