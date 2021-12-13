В гимназии при Серпуховском монастыре прогремел взрыв
В Московской области в Серпуховском женском монастыре неизвестный мужчина привел в действие самодельное взрывное устройство. Местные власти сообщили, что в результате происшествия пострадали семь человек
В Московской области в Серпуховском женском монастыре неизвестный мужчина привел в действие самодельное взрывное устройство. Местные власти сообщили, что в результате происшествия пострадали семь человек.
Telegram-канала Baza уточняет, что взрыв произошел в православной гимназии при Серпуховском монастыре. Бомбу туда принес 18-летний Владислав Струженков.
Виновник взрыва получил рваные раны обеих ног и ожоги. Его госпитализировали в Люберецкий ожоговый центр. Позже в правоохранительных органах сообщили, что он скончался от потери крови.
Согласно предварительной версии, 18-летний воспитанник гимназии планировал устроить взрыв во время утренней молитвы. Молодой человек сидел на ступеньке у входа, а затем прогремел взрыв. Возможно, бомба сработала случайно.