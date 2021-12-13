Депздрав Москвы ищет 3000 добровольцев для испытания подростковой вакцины от COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы набирает 3000 подростков-добровольцев для испытания вакцины «Спутник М», которая предназначена для детей в возрасте от 11 до 17 лет. Правда вознаграждение получат только 500 участников испытаний
Фото: ВКонтакте
Департамент здравоохранения Москвы набирает 3000 подростков-добровольцев для испытания вакцины «Спутник М», которая предназначена для детей в возрасте от 11 до 17 лет. Правда вознаграждение получат только 500 участников испытаний.
Добровольцев среди подростков набирают для участия в третьей фазе клинических испытаний вакцины «Спутник М». По условиям исследования, 2400 человек получат реальную вакцину, а 600 — плацебо.
В Депздраве сообщили РБК, что вознаграждение получат только 500 из 3000 добровольцев. Размер выплаты составит всего 15 тысяч рублей - это компенсация за возможные побочные эффекты от прививки и проезд до места сдачи анализов (анализы нужно будет сдать пять раз).