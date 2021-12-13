13 декабря 2021, 08:12
В Дагестане местных жителей будут судить за похищение невесты
Суд Карабудахкентского района Дагестана рассмотрит дело о похищении невесты, фигурантами которого являются трое местных жителей
Фото: Яндекс.Дзен
Суд Карабудахкентского района Дагестана рассмотрит дело о похищении невесты, фигурантами которого являются трое местных жителей.
По версии следствия, в сентябре 2021 года трое мужчин похитили из села женщину, которая отказалась выйти замуж за одного из них.
Похищенную невесту увезли в соседнее село и заперли в доме родственницы одного из похитителей. В тот же день семья похищенной девушки нашла и освободила ее, а потерпевшая написала заявление. Теперь похитителям грозит 12 лет лишения свободы.
Отметим, что суд над жителями Карабудахкентского района станет важным прецедентом, так как для кавказских республик похищение невесты является традицией, а местных мужчин крайне редко привлекают к ответственности за это деяние.