Законопроект о введении QR-кодов в транспорте снимут с рассмотрения Госдумы
Резонансный законопроект о введении антиковидных QR-кодов в самолетах и поездах дальнего следования снимут с рассмотрения Госдумы. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин
Резонансный законопроект о введении антиковидных QR-кодов в самолетах и поездах дальнего следования снимут с рассмотрения Госдумы. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
В своем телеграм-канале спикер Госдумы заявил, что закон о QR-кодах в поездах и самолетах был снят после обсуждения документа депутатами и членами правительства, а также с учетом мнения региональных властей и граждан.
Снятие инициативы о QR-кодах на транспорте с повестки обсудят на Совете Госдумы сегодня, 13 декабря.
Отметим, что на прошлой неделе президент Владимир Путин, комментируя законопроекты о введении QR-кодов, указал на недопустимость принятия «опрометчивых решений». Глава государства призвал депутатов и правительство обратить внимание на тот факт, не будет ли транспортная система ограничивать права людей.
Напомним, что на этой неделе Госдума должна обсудить федеральный законопроект о введении в общественных местах и на транспорте QR-кодов, которые могут получить привитые от коронавируса и переболевшие граждане, официально состоявшие на учете в поликлинике. Законопроекты вызвали широкий общественный резонанс, а в регионах граждане стали регулярно выходить на акции протеста.