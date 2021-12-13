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13 декабря 2021, 01:39

Страны G7 предупредили Россию о «серьезных последствиях» в случае нападения на Украину

Страны G7 призвали Россию к деэскалации, использованию дипломатических каналов и соблюдению своих международных обязательств в отношении прозрачности военной деятельности

Страны G7 предупредили Россию о «серьезных последствиях» в случае нападения на Украину
Фото: csn-tv.ru

Главы Министерств иностранных дел стран «большой семерки» (G7) предупредили Россию о «серьезных последствиях» в случае нападения на Украину.

Страны G7 призвали Россию к деэскалации, использованию дипломатических каналов и соблюдению своих международных обязательств в отношении прозрачности военной деятельности.

Западные министры также напомнили Москве о том, что любое применение силы для изменения границ запрещено международным правом, а за любую военную агрессию в отношении Украины придется заплатить значительную цену, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).

Ранее власти США предупредили Россию, что в случае военного вторжения на Украину против страны будут введены радикальные санкции. Среди прочего Россию могут отключить от платежной системы SWIFT.

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