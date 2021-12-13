Страны G7 предупредили Россию о «серьезных последствиях» в случае нападения на Украину
Страны G7 призвали Россию к деэскалации, использованию дипломатических каналов и соблюдению своих международных обязательств в отношении прозрачности военной деятельности
Главы Министерств иностранных дел стран «большой семерки» (G7) предупредили Россию о «серьезных последствиях» в случае нападения на Украину.
Страны G7 призвали Россию к деэскалации, использованию дипломатических каналов и соблюдению своих международных обязательств в отношении прозрачности военной деятельности.
Западные министры также напомнили Москве о том, что любое применение силы для изменения границ запрещено международным правом, а за любую военную агрессию в отношении Украины придется заплатить значительную цену, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
Ранее власти США предупредили Россию, что в случае военного вторжения на Украину против страны будут введены радикальные санкции. Среди прочего Россию могут отключить от платежной системы SWIFT.