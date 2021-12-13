Распространение COVID-19 среди детей может стать причиной новой волны коронавируса
Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов считает, что к новой волне коронавируса приведет широкое распространение инфекции среди детей
Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов считает, что к новой волне коронавируса приведет широкое распространение инфекции среди детей.
В интервью телекомпании «Волга» чиновник заявил, что сейчас такая картина наблюдается в других странах. Там доля детей среди заболевших уже достигает 12%.
По словам г-на Мелик-Гусейнова, в России пока этот показатель пока в три раза меньше, однако ситуация может ухудшиться, так как в нашей стране детей не прививают от коронавируса и обязательного требования носить маски для них нет.
Министр также сообщил, что в Нижегородской области есть случаи тяжелого течения коронавируса у детей, а четверо несовершеннолетних скончались в результате осложнений.
Глава нижегородского Минздрава считает, что новая волна коронавируса начнется в России в январе, а в феврале уже будет серьезная статистика заболеваемости. Распространению инфекции будут способствовать новый штамм «омикрон» и ослабление иммунитета переболевших и тех, кто привился более полугода назад.