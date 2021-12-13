В Екатеринбурге и Архангельске прошли митинги против QR-кодов
В Екатеринбурге акцию протеста, на которую пришло более 300 человек, организовал юрист Иван Волков, который ранее уже пытался оспорить в суде указ губернатора Свердловской области о введении антиковидных ограничений
В минувшие выходные в Екатеринбурге и Архангельске прошли митинги против введения антиковидных QR-кодов в общественных местах.
В Екатеринбурге акцию протеста, на которую пришло более 300 человек, организовал юрист Иван Волков, который ранее уже пытался оспорить в суде указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о введении антиковидных ограничений, передает E1.ru.
В Архангельске на центральной площади города собрались около 100 противников QR-кодов. Митинг не был согласован с администрацией, несколько человек задержали.
Напомним, что QR-коды в общественных местах уже введены во многих российских регионах. В середине декабря Госдума должна рассмотреть федеральный законопроект о QR-кодах, которые понадобятся не только для посещения общественных мест, но также для посадки в самолеты и поезда.