13 декабря 2021, 00:05
В Ялте демонтировали памятник Николаю II, который сравнили с яйцом из фильма «Чужой»
В Ялте демонтировали скандальный памятник Николаю II и его семье, который был установлен в санатории «Ливадия». Многие россияне эту скульптуру не оценили, а интернет-пользователи сравнили ее с яйцом из фильма «Чужой»
Фото: antikor.com.ua, liport.ru
В Ялте демонтировали скандальный памятник Николаю II и его семье, который был установлен в санатории «Ливадия». Многие россияне эту скульптуру не оценили, а интернет-пользователи сравнили ее с яйцом из фильма «Чужой».
Памятник последнему российскому императору установили в Ялте 1 октября 2021 года. Автор скульптуры Юрий Майоров пояснил, что изобразил царскую семью«под защитой ангельских крыльев в гроте».
Когда скульптуру раскритиковали, в Минкультуры и Ливадийском дворце-музее заявили, что не имеют к ней никакого отношения.
В свою очередь мэр Ялты Янина Павленко попросила увезли «яйцо» из Ливадии. 12 декабря скульптуру демонтировали, однако ее автор заявил, что он сам попросил это сделать, чтобы вандалы не испортили памятник.