В Хабаровском крае две школьницы ворвались в квартиру мужчины и забили его до смерти
В отношении девочек-подростков возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть пострадавшего». Школьницы в настоящее время арестованы
В Хабаровском крае две школьницы в возрасте 13 и 14 лет ворвались в квартиру мужчины, устроили там погром, а его самого избили до смерти.
В отношении девочек-подростков возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть пострадавшего». Школьницы в настоящее время арестованы.
В Следственном комитете сообщили, что подростки вышибли дверь в квартире мужчины 1961 года рождения и избили его. Позже пострадавший скончался в результате повреждения внутренних органов. Обвиняемые на допросе признали, что девочки положили дверь на мужчину и стали по ней прыгать.
Подростки также устроили погром в квартире и украли 10 тысяч рублей.
Полицию вызвала соседка погибшего, которая прибежала на шум. Девочки пытались избить и ее тоже, но женщина смогла убежать.