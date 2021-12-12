12 декабря 2021, 12:55
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 10 млн человек
В России общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило отметку в 10 миллионов человек. Общее число заболевших по данным на 12 декабря составляет 10 016 896 человек
Фото: veved.ru
В России общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии превысило отметку в 10 миллионов человек. Общее число заболевших по данным на 12 декабря составляет 10 016 896 человек.
За последние сутки в России было зарегистрировано 29 929 новых случаев заражения COVID-19. В результате осложнений скончались 1132 человека.
В Москве выявили 2862 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 2012, а в Московской области - 2040.