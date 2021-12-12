12 декабря 2021, 12:25
Роскомнадзор заблокировал ссылки на расследования о главе Чечни и главе МВД
Роскомнадзор по требованию генпрокуратуры заблокировал около 20 ссылок на страницы, в которых упоминались антикоррупционные расследования издания «Проект»
Фото: kod.ru
Роскомнадзор по требованию генпрокуратуры заблокировал около 20 ссылок на страницы, в которых упоминались антикоррупционные расследования издания «Проект» (издание признано нежелательной организацией в России).
Речь идет о расследованиях о недвижимости главы Чечни Рамзана Кадырова и его жен, недвижимости министра внутренних дел Владимира Колокольцева и его родственников, а также РПЦ.
РКН заблокировал страницы сайтов good-novosti.top, «В курсе», obuv-patriotplus.ru, «компромата.net», «антикор», «руспрес», kompromat.io, «Эхо России» и The world news, сообщает проект «Роскомсвобода».