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Политика
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12 декабря 2021, 00:03

Глава Минтруда оказался владельцем участка и коттеджа в элитном поселке «Монтевиль»

Глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков оказался владельцем недвижимости в элитном подмосковном поселке. Причем стоимость земельного участка чиновника в несколько раз превышает официальный доход его семьи за последние несколько лет

Глава Минтруда оказался владельцем участка и коттеджа в элитном поселке «Монтевиль»
Фото: gazeta.ru

Глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков оказался владельцем недвижимости в элитном подмосковном поселке. Причем стоимость земельного участка чиновника в несколько раз превышает официальный доход его семьи за последние несколько лет.

Согласно декларации, Антон Котяков в 2020 году купил земельный участок площадью 2108 кв.м и дом площадью 632,6 кв.м в элитном поселке «Монтевиль» в Истринском районе Подмосковья, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).

За последние четыре года совокупный доход глава Минтруда и соцразвития Антона Котякова и его жены Марии Котяковой составил 85 млн рублей. При этом стоимость участка в «Монтевиле» вместе с домом может стоить около 300 млн рублей.

The Insider также выяснил, что родственники министра «по случайному совпадению» работают в компаниях, которые получают государственные контракты.

Так, жена министра Мария Котякова работала в самарском ООО «Центр медицинской техники», которое специализируется на оптовой торговле фармацевтической продукцией, и получила на госконтрактах более 2,4 млрд рублей. Владельцами данной компании являются Денис Погорелов и Михаил Баскин, который также является соучредителем АО «ЦМТ Аналитика», где трудоустроена мать главы Минтруда Татьяна Владимировна Котякова. «ЦМТ Аналитика» в свою очередь является получателем миллиардных госконтрактов.

Татьяна Котякова трудоустроена и в ООО «Вега», владельцем которого является Владимир Герасимов. Последний вместе с Баскиным и Погореловым владеет ООО «МСК», которое заключило госконтракты на ремонт объектов Минфина, где ранее Антон Котяков работал в должности заместителя главы.

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