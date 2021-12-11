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11 декабря 2021, 10:02

Российские власти запретили въезд иностранцам из африканских стран и Гонконга

Российские власти в связи с высоким распространением нового штамма коронавируса «омикрон» ввели полный запрет на въезд в РФ иностранных граждан из девяти африканских стран и Гонконга

Российские власти запретили въезд иностранцам из африканских стран и Гонконга
Фото: КоммерсантЪ

Российские власти в связи с высоким распространением нового штамма коронавируса «омикрон» ввели полный запрет на въезд в РФ иностранных граждан из девяти африканских стран и Гонконга. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Этот документ отменяет ранее введенные послабления для владельцев дипломатических и служебных паспортов, дипломатических виз, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад.

Теперь иностранным гражданам из перечисленных категорий запрещен въезд в Россию, если они следуют из Ботсваны, Зимбабве, Гонконга, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзанияи, Эсватини и Южно-Африканской Республики.

Напомним, что для россиян, вернувшихся из стран Африки с высоким риском заражения «омикроном», действует обязательный двухнедельный карантин.

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