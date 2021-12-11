В Германии мужчина отсудил компенсацию за травму на удаленной работе
В Германии местный житель отсудил компенсацию за травму, которую он получил дома во время удаленной работы. Мужчина травмировался, когда упал с винтовой лестницы по пути из спальни в свой домашний офис на нижнем этаже дома
В Германии местный житель отсудил компенсацию за травму, которую он получил дома во время удаленной работы. Мужчина травмировался, когда упал с винтовой лестницы по пути из спальни в свой домашний офис на нижнем этаже дома, сообщает The Guardian.
Страховая компания отказалась считать травму «производственной» и покрывать расходы, поэтому немец обратился в суд. Суды низших инстанций отказались считать путь от кровати до домашнего офиса «поездкой» на работу, однако Федеральный социальный суд Германии оказался другого мнения.
Федеральный судья отметил, что истец в тот день решил приступить к работу сразу же после пробуждения. Таким образом, это была его первая «поездка» к месту работы. Согласно законодательству Германии, обязательное страхование от несчастных случаев предоставляется только для одной «поездки» на работу. Если бы мужчина сообщил, что сначала пошел на кухню позавтракать, а только потом в «офис», то его иск суд уже мог бы и не удовлетворить.
В решении социального труда также отмечается, что в условиях пандемии коронавируса многие люди перешли на удаленную работу, поэтому их путь до домашнего офиса должен быть застрахован от несчастных случаев.