Глава Чечни присвоил своей дочери Хадижат Кадыровой государственную награду
Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о награждении медалью «За заслуги перед Чеченской республикой» своей дочери Хадижат Кадырова, которая занимает должность руководителя департамента дошкольного образования Грозного
Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о награждении медалью «За заслуги перед Чеченской республикой» своей дочери Хадижат Кадырова, которая занимает должность руководителя департамента дошкольного образования Грозного.
Глава администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов уточнил, что государственную награду дочь Рамзана Кадырова получила за вклад в развитие системы дошкольного образования, а также «безупречную добросовестную работу».
Хадижат Кадырова возглавила департамент дошкольного образования Грозного в декабре 2020 года. На момент назначения ей было всего 20 лет. Еще одна дочь Рамзана Кадырова Айшат является первым заместителем министра культуры Чечни.
По данным «Русской службы Би-би-си», родственники Рамзана Кадырова занимают не менее 30% от всех государственных должностей в республике.