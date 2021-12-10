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10 декабря 2021, 18:56

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и Россельхознадзора уничтожили 300 кг санкционного сыра и хамона

В ходе проверки сотрудники Россельхознадзора обнаружили в одном из магазинов французский сыр, колбасу и хамон, запрещенные к ввозу в Россию в рамках продовольственного эмбарго

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и Россельхознадзора уничтожили 300 кг санкционного сыра и хамона
Фото: amp.gs

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и Россельхознадзора уничтожили около 300 кг санкционного сыра и мясной продукции.

В ходе проверки сотрудники Россельхознадзора обнаружили в одном из магазинов французский сыр, колбасу и хамон, запрещенные к ввозу в Россию в рамках продовольственного эмбарго.

Znak.com со ссылкой на источник в надзорном ведомстве сообщает, что из магазина было изъято и уничтожено 110 кг колбасы и хамона, а также 175,06 кг сыра из стран Евросоюза. В Россельхознадзоре заявили, что эта продукция якобы являлась небезопасной.

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