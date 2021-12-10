10 декабря 2021, 18:56
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и Россельхознадзора уничтожили 300 кг санкционного сыра и хамона
В ходе проверки сотрудники Россельхознадзора обнаружили в одном из магазинов французский сыр, колбасу и хамон, запрещенные к ввозу в Россию в рамках продовольственного эмбарго
Фото: amp.gs
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и Россельхознадзора уничтожили около 300 кг санкционного сыра и мясной продукции.
В ходе проверки сотрудники Россельхознадзора обнаружили в одном из магазинов французский сыр, колбасу и хамон, запрещенные к ввозу в Россию в рамках продовольственного эмбарго.
Znak.com со ссылкой на источник в надзорном ведомстве сообщает, что из магазина было изъято и уничтожено 110 кг колбасы и хамона, а также 175,06 кг сыра из стран Евросоюза. В Россельхознадзоре заявили, что эта продукция якобы являлась небезопасной.