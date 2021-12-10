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10 декабря 2021, 15:33

В центре имени Гамалеи назвали безответственными заявления о легком течении штамма «омикрон»

Заместитель директора научного центра имени Гамалеи Денис Логунов назвал безответственными заявления некоторых вирусологов о легком течении коронавируса у заразившихся новым штаммом «омикрон»

В центре имени Гамалеи назвали безответственными заявления о легком течении штамма «омикрон»
Фото: sputnik.by

Заместитель директора научного центра имени Гамалеи Денис Логунов назвал безответственными заявления некоторых вирусологов о легком течении коронавируса у заразившихся новым штаммом «омикрон».

В ходе международной научно-практической конференции по противодействию коронавирусной и другим инфекциям Денис Логунов заявил, что болезнь протекает легко у вакцинированных пациентов, но этого недостаточно для того, чтобы говорить об относительной безопасности «омикрона».

Специалист отметил, что пока рано делать выводы о течении заболевания на тех выборках, которые сейчас есть. Пока результаты анализов туристов, которые возвращаются в Россию из ЮАР, говорят о том, что «омикрон» выявляется у людей с иммунитетом к коронавирусу.

«То есть у иммунных людей по-настоящему он может течь в легкой форме, но безответственно заявлять, что это «легкий» штамм. Ученым еще надо выяснить влияние штамма «омикрон» на различные группы населения», - заявил Логунов, слова которого приводит ТАСС.

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