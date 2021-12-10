В центре имени Гамалеи назвали безответственными заявления о легком течении штамма «омикрон»
Заместитель директора научного центра имени Гамалеи Денис Логунов назвал безответственными заявления некоторых вирусологов о легком течении коронавируса у заразившихся новым штаммом «омикрон»
Заместитель директора научного центра имени Гамалеи Денис Логунов назвал безответственными заявления некоторых вирусологов о легком течении коронавируса у заразившихся новым штаммом «омикрон».
В ходе международной научно-практической конференции по противодействию коронавирусной и другим инфекциям Денис Логунов заявил, что болезнь протекает легко у вакцинированных пациентов, но этого недостаточно для того, чтобы говорить об относительной безопасности «омикрона».
Специалист отметил, что пока рано делать выводы о течении заболевания на тех выборках, которые сейчас есть. Пока результаты анализов туристов, которые возвращаются в Россию из ЮАР, говорят о том, что «омикрон» выявляется у людей с иммунитетом к коронавирусу.
«То есть у иммунных людей по-настоящему он может течь в легкой форме, но безответственно заявлять, что это «легкий» штамм. Ученым еще надо выяснить влияние штамма «омикрон» на различные группы населения», - заявил Логунов, слова которого приводит ТАСС.