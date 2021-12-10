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Москва
10 декабря 2021, 15:19

Автоэксперт предложил властям Москвы повысить тарифы на парковку в центре

Глава проекта «Пробок.нет» Александр Шумский предложил накануне новогодних праздников повысить тарифы на парковку на самых загруженных улицах Москвы. По его словам, сейчас мест свободных нет даже на парковках за 380 рублей в час

Автоэксперт предложил властям Москвы повысить тарифы на парковку в центре
Фото: svoboda.org

Глава проекта «Пробок.нет» Александр Шумский предложил накануне новогодних праздников повысить тарифы на парковку на самых загруженных улицах Москвы.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» автоэксперт заявил, что из-за предновогоднего ажиотажа найти место для стоянки стало сложно даже на парковках с тарифом 380 рублей в час.

«Если возле ТЦ еще и станция метро или крупный Транспортно-пересадочный узел есть, - становится совсем скверно в плане парковки», - отметил Шумский.

В качестве решения проблемы эксперт предложил повысить тарифы на самых загруженных улицах и, напротив, снизить стоимость парковки в районах, где часто есть свободные места.

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