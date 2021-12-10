Непривитые сотрудники завода «Атоммаш» пожаловались на отстранение от работы без сохранения зарплаты
Сотрудники «Атоммаша» рассказали телеграм-каналу, что 6 декабря им вручили приказы, согласно которым они должны покинуть рабочие места «до устранения обстоятельств, послуживших причиной отстранения». Таким обстоятельством стал отказ от вакцинации против коронавируса
В Волгодонске на заводе «Атоммаш», который входит в структуру госкорпорации «Росатом», начали массово отстранять от работы непривитых от коронавируса сотрудников. Телеграм-канал «Можем объяснить» сообщает, что работников отстраняют без сохранения зарплаты.
Сотрудники «Атоммаша» рассказали телеграм-каналу, что 6 декабря им вручили приказы, согласно которым они должны покинуть рабочие места «до устранения обстоятельств, послуживших причиной отстранения». Таким обстоятельством стал отказ от вакцинации против коронавируса. На сегодняшний день на волгодонском заводе от работы отстранили уже 30 человек.
Один из сотрудников по имени Андрей считает, что руководство завода просто пользуется антиковидными требованиями для экономии денег. «Пока было что варить, сварщиков не трогали. Сейчас варить нечего, и 22 человека из цеха отстранили без сохранения зарплаты. Как надо будет что-то варить снова, может и вернут», - пояснил рабочий.
Отстраненные от работы сотрудники намерены подать иски в суд против руководства «Атоммаша».
Аналогичная ситуация сложилась на пермском заводе «Машиностроитель». Сотрудники рассказали, что их не пускают на предприятие без QR-кодов.