Минстрой разработал госсистему для контроля за рынком аренды недвижимости
Министерство строительства и ЖКХ России разрабатывает законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) по аренде квартир, апартаментов и парковочных мест
Министерство строительства и ЖКХ России разрабатывает законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) по аренде квартир, апартаментов и парковочных мест.
В документе говорится, что в системе нужно будет в течение 30 дней регистрировать все договоры аренды. Далее все расчеты нужно будет производить через ГИС. При этом арендатора обяжут платить комиссию оператору платформы, а также банку или другому платежному агенту.
Замглавы Минстроя Никита Стасишин рассказал «Коммерсанту», что система будет полностью принадлежать государству, а ведомство выступит как ее оператор. ГИС намерены интегрировать также в системы с ФНС и других регуляторов.
Минстрой планирует ввести штрафы для арендодателей, которые не перестанут проводить расчеты вне ГИС. Так, для физлиц штраф составит от 500 до 2,5 тысячи рублей, а для юрлиц - от 5 до 10 тысяч. Если информацию о сдаваемых в аренду объектах не разместят или исказят, то штраф для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей, а для компаний - от 30 до 50 тысяч.
В министерстве заявили, что этот законопроект защитит права нанимателей и повысит прозрачность рынка аренды. В Минстрое подсчитали, что из-за неуплаты налогов в этой сфере госбюджет теряет около 162 млрд рублей ежегодно.